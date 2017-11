Upgrade la "tiki-taka": Barcelona e mai nou "zidul Europei"! TOP 5 echipe cu cea mai buna aparare in acest sezon

"Imbatabili", "impenetrabili", "impasabili", iata cateva adjective cu care jurnalistii de la Marca descriu foarte bine apararea Barcelonei in acest inceput de sezon.

Stilul "tiki-taka" al Barcelonei a primit un upgrade in acest sezon. Pe langa atacul remarcabil, Barcelona se poate mandri si cu o aparare de netrecut.

In cele 13 meciuri oficiale din acest sezon, atat in La Liga cat si in UEFA Champions League, catalanii au primit 4 goluri.

Formatia lui Ernesto Valverde a incasat doar 3 goluri in campionat de la Getafe, Eibar si Atletico si unul in Liga Campionilor de la Olympiacos.

Iata cele 5 echipe cu cea mai buna aparare din acest sezon :



- Barcelona: 3 in LaLiga + 1 in Champions League = 4

- Manchester United: 4 in EPL + 1 in Champions League = 5

- Manchester City: 6 in EPL + 1 in Champions League = 7

- Paris Saint Germain: 8 in Ligue 1 + 0 in Champions League = 8

- Atletico Madrid: 6 in LaLiga + 2 in Champions League = 8