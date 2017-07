Unde ajunge fotbalul in 2034! Tara surpriza care anunta ca vrea Mondialul peste un deceniu si jumatate

FIFA nu a stabilit inca unde se va desfarusa Mondialul din 2026, insa indonezienii au planuri pentru cel de peste 17 ani!

FIFA se confrunta cu o mare problema in privinta Mondialului din 2022, dupa ce Qatarul a intrat intr-un grav conflict cu restul tarilor din zona Golfului. Pe deasupra, in privinta Mondialului din 2022 exista numeroase suspiciuni legate de trimiterea acestuia in micutul stat arab, precum si de modul in care qatarezii isi construiect infrastructura, profitand de muncitori din intreaga Asie. In aceste conditii, asupra competitiei planeaza o oarecare incertitudine, alte state asteptand un semn pentru a demara urgent procedurile pentru obtinerea Mondialului.

Statele Unite, care si-au depus candidatura si pentru Mondialul din 2026, alaturi de Canada si Mexic, s-au declarat disponibile pentru a organiza Mondialul din 2022.

Americanii sunt siguri ca, in cazul in care Mondialul din 2022 va ramane Qatarului, cel din 2026 va merge pe continentul nordamerican.

Indonezia anunta depunerea unei candidaturi



Nu doar SUA, Canada si Mexic anunta ca vor organizarea unui Mondial, dar si Indonezia. Totusi, in cazul insulei din sud-estul Asiei, intentia este tocmai pentru 2034!

Federatia indoneziana de Fotbal a anuntat oficial ca intentioneaza sa isi depuna candidatura pentru organizarea Mondialului din 2034. Acest punct a fost deja pus pe lista de discutii care vor avea loc in septembrie in cadrul Federatiei Asiatice de Fotbal.

"Indonezia va gazdui Consiliul Federatiei Asiatice de Fotbal pe 23 septembrie 2017, la Nusa Dua Bali. In cadrul evenimentului se va discuta posibila organizare a Mondialului din 2034 de catre Indonezia", se arata in comunicat.

"Evenimentul poate fi unul deosebit de important toate natiunile din sud-estul Asiei, precum si pentru dezvoltarea lor", se mai arata in comunicat.

Indonezienii au propus, de asemenea, ca si alte state din apropiere, cum ar fi Malaezia, sa li se alature in acest demers.