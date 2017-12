Are doar 19 ani si a scris istorie pentru Statele Unite! Un pusti de la Dortmund a castigat premiul pentru cel mai bun jucator american al anului 2017

Mijlocasul lui Dortmund, Christian Pulisic a fost desemnat cel mai bun jucator american al anului 2017.

Christian Pulisic a fost nominalizat joi ca fiind cel mai bun jucator american al acestui an. Este pentru prima oara in istoria Americii cand un jucator de doar 19 castiga acest premiu.

Acesta i-a doborat recordul lui Landon Donovan din 2003. Fostul star de la Everton si Bayern Munchen a reusit aceasta performanta cand avea 21 de ani.

Potrivit Bild, Pulisic a declarat: "Este o onoare si vreau sa le multumesc celor care m-au votat pentru castigarea premiului pentru cel mai bun Jucator al Anului din State. Nu pot sa-mi imaginez unde am ajuns. Sunt recunoscator tuturor care m-au ajutat si sunt nerabdator pentru ce se va intampla in viitor."

Pulisic are un sezon excelent la Borussia. Acesta a marcat de 6 ori in 9 meciuri si a reusit sa dea 4 pase decisive.

Datorita evolutiilor sale cota sa de piata a explodat in ultimul an. Daca acum un an acesta era cotat la doar 5 milioane, cota sa a crescut de 9 ori fiind evaluat la 45 de milioane de euro potrivit transfermarkt.