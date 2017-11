Un om important implicat in scandalul de coruptie de la FIFA, impuscat mortal! Saptamana trecuta, un alt inculpat s-a sinucis

Adolfo Lagos, vicepresedintele grupului media mexican Televisa, implicat in scandalul de coruptie de la FIFA, a fost impuscat mortal la Ciudad de Mexico.

Lagos a fost impuscat de persoane aflate pe motocicleta, in timp ce se plimba cu bicicleta si era inconjurat de garzi de corp.

Barbatul de 69 de ani a fost transportat la spital, insa nu a supravietuit.

Televisa este unul dintre trusturile de presa banuite ca au dat mita pentru a obtine drepturi de difuzare ale Cupei Mondiale.

Martea trecuta, Jorge Delhon, un fost oficial argentinian, al carui nume a aparut in cazul coruptiei de la FIFA, s-a sinucis, dupa ce s-a aruncat in fata unui tren la Buenos Aires.

In total, justitia americana a pus sub acuzare 42 de persoane, care risca peste 20 de ani de inchisoare. Procesul se desfasoara la New York.