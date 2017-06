Umilinta URIASA pentru Ungaria in preliminarii. A pierdut in ANDORRA. Ce gol SENZATIONAL a primit

Prima victorie dupa 13 ani pentru iberici inseamna dezastru la Budapesta. Andorra castigase ultima data un meci oficial in 2004, 1-0 cu Macedonia. Partida cu Ungaria s-a incheiat cu acelasi scor. Marc Rebes a inscris singurul gol al jocului, in minutul 26, cu o executie superba. Fanii maghiari n-au suportat prea bine infrangerea. Si-au fluierat favoritii si au aruncat cu torte la finalul meciului.

Dupa infrangerea din Andorra, Ungaria a ratat orice sansa pentru baraj. E abia a 3-a in grupa de calificare, cu 7 puncte din 6 meciuri, 8 sub locul 2, ocupat de Portugalia. Elvetia conduce, cu 18 puncte.





Hungary become the second team EVER to lose an official match to Andorra, 1-0 tonight.

The first were Macedonia in 2004.