ULUITOR! Franta poate pierde calificarea dupa 0-0 cu Luxemburg. Situatie exploziva dupa "bomba" de aseara!

Franta poate face o surpriza in grupa de calificare.

Franta a facut cea mai mare surpriza din ultimii ani, remizand acasa, 0-0 cu Luxemburg. Rezultatul este cu atat mai socant cu cat, cu doar 4 zile inainte, Franta batuse Olanda cu 4-0!

"Este o dezamagire totala in vestiar. Nu ne asteptam la un asemenea rezultat. Sigur, si ei s-au aparat in 30 de metri tot meciul si au jucat la 0-0, chiar daca puteau da gol pe final, insa e vina noastra. Nu am avut noroc dar nici nu am fost prea eficienti in fata portii.", a spus Griezmann dupa meci.

Acesta considera ca ecuatia calificarii s-a complicat acum. Franta are 1 punct peste Suedia, cu 2 etape inainte de final. "Depinde numai de noi, e mai complicat acum. Sper sa ajungem direct la Mondial, dar nu mai este deloc usor acum", a spus atacantul lui Atletico.

Franta mai are de jucat cu in Bulgaria si acasa cu Belarus, iar Suedia acasa cu Luxemburg si in Olanda.