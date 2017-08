Ultimul sezon al unei legende! Ce face Xavi dupa ce isi incheie cariera de fotbalist

Champions League: Sporting - Steaua, marti, 15 august, 21:45, in direct la PRO TV!

Fostul mijlocas al Barcelonei, Xavi Hernandez, se pregateste pentru ultimul sezon in calitate de fotbalist.

Xavi si-a anuntat retragerea la finalul acestui seszon, dar are in continuare planuri in lumea fotbalului. "Acesta este ultimul sezon al meu, aici in Qatar. Am 38 de ani si chiar daca ma simt bine din punct de vedere fizic, este timpul sa spun la revedere. Voi fi antrenor, asta ma atrage cel mai mult", a declarat spaniolul pentru Le Parisien.

Mijlocasul a ajuns la Qatar in 2015, dupa 17 ani petrecuti la echipa de seniori a Barcelonei, timp in care a castigat 25 de trofee.

Xavi a fost printre optiunile de inlocuire ale lui Luis Enrique in aceasta vara, catalanii avand obiceiul de a pune antrenori tineri pe banca, la fel cum au fost Pep sau Luis Enrique.