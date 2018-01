Turcii anunta transferul lui Chipciu! Echipa cu care poate semna in urmatoarele zile

Nu doar Nicolae Stanciu pleaca de la Anderlecht. Si Alexandru Chipciu ar putea parasi gruparea belgiana in aceasta iarna.

Romania spre Euro 2020! Tragere la sorti grupele Nations League, 24 ianuarie, ora 13.00, in direct la Pro TV Steaua - Lazio, 15 februarie, 22:00, in direct la PRO TV!

Presa turca anunta transferul lui Chipciu. Bursaspor este echipa care il doreste pe mijlocasul roman. Potrivit jurnalistilor turci, o delegatie a celor de la Bursa va pleca in Belgia in zilele urmatoare pentru a discuta cu oficialii lui Anderlecht si pentru a pune la punct toate detaliile legate de transfer.



Chipciu a semnat cu Anderlecht in 2016 si mai are contract cu belgienii pana in 2020. Daca in primul sau sezon a jucat 48 de meciuri si a marcat 6 goluri, in stagiunea actuala Chipciu a prins doar 12 partide si nu a marcat niciun gol.