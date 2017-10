ULTIMA ORA | Se face transferul de 200 de milioane la care Barcelona viseaza din vara! Super jucatorul care vine pe Camp Nou din iarna

Transferul lui Coutinho de la Liverpool la Barcelona s-ar putea realiza mai repede decat se anticipa. Chiar in aceasta iarna, lasa de inteles Jurgen Klopp.

Antrenorul lui Liverpool a discutat despre acest subiect, iar din declaratia sa se poate intelege ca brazilianul ar putea pleca chiar in perioada de mercato din iarna.



"Vom vedea ce se va intampla in ianuarie. La Liverpool, incercam sa le oferim conditiile optime jucatorilor pentru ca acestia sa isi doreasca sa ramana, dar acum nu ne putem gandi decat la prezent. Vom vedea ce se va intampla in urmatoarea perioada de mercato", a declarat Klopp.

Barcelona a insistat serios pentru transferul lui Coutinho in perioada de mercato din vara, dar in cele din urma mutarea nu s-a mai concretizat. Chiar jucatorul in varsta de 25 de ani a incercat sa forteze o plecare, fara succes. Englezii au cerut in vara 200 de milioane de euro pentru Coutinho si este greu de crezut ca isi vor reduce pretentiile financiare.