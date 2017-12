ULTIMA ORA | Pirlo si-a anuntat retragerea, dar ar putea reveni pentru un ultim meci! Clubul care il vrea pentru o partida de gala

Andrea Pirlo si-a anuntat retragerea din fotbal, insa ar putea reveni pe teren pentru un ultim meci.

Presa italiana anunta ca "magicianul" italian a primit o oferta incredibila din Peru pentru a juca un meci demonstrativ.

Universitario de Deportes este clubul care poate intra in istorie drept ultima echipa din cariera lui Pirlo. Formatia din Peru doreste sa-l aduca pe italianul in varsta de 38 de ani pentru "Noche Crema", un eveniment special ce are loc la inceputul fiecarui an, eveniment prin intermediul caruia se prezinta echipamentul pentru noul sezon.

Nu echipa din Peru va suporta costurile, ci unul dintre sponsorii clubului. "Exista o oferta din partea unei companii care doreste sa-l aduca pe Pirlo pentru Noche Crema, dar deocamdata nimic nu este oficializat", a declarat purtatorul de cuvant al celor de la Universitario de Deportes pentru Exitosa Deportes.

Cu alte cuvinte, sponsorul echipei va suporta salariul si toate costurile pentru meciul in care ar urma sa joace Pirlo.

Andrea Pirlo si-a anuntat retragerea din activitate luna trecuta dupa ce contractul sau cu New York City FC a ajuns la final.