ULTIMA ORA | Olaroiu si-a gasit echipa! Romanul, in negocieri avansate: salariul minim pe care il va primi

Cosmin Olaroiu a primit numeroase oferte din zona araba dupa ce s-a desparatit de Shebab Al-Ahli, dar deocamdata nu a dat curs niciuneia.

Presa din Golf informeaza ca tehnicianul roman este insa foarte aproape de a semna un nou contract. Olaroiu e in negocieri avansate cu Al-Ahli Saudi din Arabia Saudita. Al-Ahli se afla pe locul doi in clasament, iar conducerea intentioneaza sa-l demita pe Serghei Rebrov.



Al Ahli Saudi il considera pe Olaroiu drept varianta ideala data fiind experienta romnului in aceasta zona, dar pregateste si banii avand in vedere ca Al Ahli Jeddah a stopat negocierile cu Olaroiu cand a aflat ca acesta isi doreste un salariu anual de 4,5 milioane de euro.