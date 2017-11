ULTIMA ORA | Griezmann este tot mai aproape de Barcelona! Cat vor plati catalanii pe atacantul francez

FC Barcelona este foarte aproape sa-l transfere in perioada de transfeuri din iarna pe Antoine Griezmann.

Cu transferul lui Coutinho in impas, catalanii s-au orientat spre atacantul celor de la Atletico Madrid. Francezul in varsta de 26 de ani se gandeste sa plece de la Atletico Madrid cat mai curand, iar echipa cea mai probabila este FC Barcelona.

Potrivit celor de la DonBalon, cele doua grupari sunt foarte aproape de un acord, iar catalnii vor plati clauza de 100 de milioane de euro. Internationalul francez se pare ca s-a inteles si la salariu cu oficialii lui Barcelona si va incasa 20 de milioane de euro pe an.

Griezmann mai are contract cu trupa lui Simeone pana in 2022. Acesta a ajuns in anul 2014 la Atletico Madrid de la Real Sociedad pentru suma de 30 de milioane de euro.