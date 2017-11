ULTIMA ORA | Griezmann a vorbit in premiera despre transferul la Barca: "Nu regret ca am ramas!"

Antoine Griezmann este multumit si va ramane la Atletico Madrid ciuda sezonului slab.



Internationalul francez a fost curtat de mai multe ori de Manchester United pe parcursul sezonului, dar a ramas la Madrid din cauza interdictiei de a face transferuri primita de la UEFA, nedorind sa lase o 'gaura' mare la echipa.

Intr-un interviu pentru Telefoot, Griezmann spune ca este fericit chiar daca a marcat doar 3 goluri in 14 meciuri in acest sezon.

"Nu regret ca am ramas. A fost alegerea mea si sunt fericit. Chiar daca de 7 meciuri nu mai marchez ma voi revansa" , a spus Griezmann.

Atletico nu are nici o infrangere in 12 meciuri din La Liga, dar 6 din ele au fost egaluri. Echipa lui Simeone este abia pe locul 4 in Spania la 10 puncte de liderul FC Barcelona.

Atacantul in varsta de 26 de ani a mai fost intrebat daca va pleca la iarna, iar el a raspuns ca : "Nu, nu am discutat o eventuala plecare in iarna cu presedintele"