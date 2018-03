ULTIMA ORA: Fratele lui Messi, arestat pentru a doua oara in trei luni! E incredibil ce a putut sa faca acesta in Argentina

Matias Messi, fratele mai mare al lui Leo Messi, a fost arestat pentru a doua oara in trei luni.

Matias Messi a fost arestat in argentina dupa ce a facut accident cu masina si a amenintat un alt sofer cu pistolul, scrie presa de la Buenos Aires.

Potrivit jurnalistilor sudamericani, Matias Messi, in varsta de 35 de ani, care a mai fost arestat in urma cu 3 luni pentru un accident de barca, se afla acum in custodia politiei.

Matias Messi a intentionat sa fuga de la locul accidentului, dupa ce a lovit o masina, insa proprietarul vehiculului si-a facut aparitia. In acel moment a izbucnit scandalul, iar fratele lui Leo Messi a scos arma.

Fratele mai mare al fotbalistului Barcelonei a fost dus la o sectie de politie din Pinamar.

Presa argentiniana mai scrie ca accidentul a avut loc in apropierea unui club de noapte celebru numit Pueblo Limite.

De asemenea, in masina lui Matias Messi au fost gasite doua tigari cu Marijuana.

Avocatul "victimei" lui Matias Messi a spus ca barbatul intentioneaza sa il dea in judecata pe acesta pentru vatamare corporala.

"Ba! Stii cine sunt eu?!", ar fi urlat Matias Messi la barbat, inainte sa-i rupa tricoul. Ulterior, acesta a scos pistolul.