Trofeul pe care Ronaldo vrea sa-l castige in 2017 pentru prima data in cariera: "Este un vis pentru mine!"

Dupa ce a castigat in 2016 o multime de trofee, Cristiano Ronaldo spera ca in 2017 sa reuseasca acelasi lucru.

Cristiano Ronaldo a admis ca "ar fi un vis" ca Portugalia sa castige Cupa Confederatiilor anul acesta. Castigarea Campionatului European din 2016 va lua parte la turneu pentru prima data anul acesta alaturi de tara gazda, Rusia, Noua Zeelanda si Mexic in grupa A.

Ronaldo a avut un an spectaculos in 2016, castigand Liga Campionilor, Supercupa Europei, Euro 2016 si Campionatul Mondial al Cluburilor. Aceste trofee i-au adus Balonul de Aur si trofeul FIFA Best.

"Va fi prima data cand Portugalia lupta pentru trofeul Cupa Confederatiilor. Va fi frumos si va ramane in CV. Evident, este un vis sa castigam, dar stim ca va fi dificil pentru ca sunt echipe grozave acolo. Dar orice este posibil in fotbal" a spus Ronaldo pentru FIFA.com.

Castigatoarea Copa America, Chile, campioana mondiala, Germania, Australia si castigatoarea Cupei Africii vor fi in grupa B la Cupa Confederatiilor. Brazilia este cea mai de succes nationala din istoria competitiei cu 4 trofee.