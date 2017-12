"Transferuri" intre granzii Europei: Conte in locul lui Zidane. Ancelotti revine in fotbal dupa doar 3 luni si ii poate lua locul italianului

Real Madrid este interesata de Antonio Conte, in timp ce echipa lui Abramovic il monitorizeaza pe Ancelotii.



Antrenorul italian, Antonio Conte are zilele numarate la Chelsea dupa acest sezon slab. Echipa sa este la 14 puncte de liderul City in Premier League.

Potrvit The Sun, italianul mai are contract un an si jumatate cu Chelsea avand un salariu de 10 milioane de euro pe an. Acesta este la Chelsea din vara lui 2016 si a reusit sa castige Premier League tot in acel sezon. Real Madrid pare sa fie interesata de serviciile sale, dupa ce Zidane are un sezon dezamagitor la Real. Echipa sa este la 8 puncte de liderul Barcelona.

Un alt nume vehiculat este cel al lui Carlo Ancelotti, care poate sa revina in fotbal ca antrenor dupa doar 3 luni. Acesta se poate intoarce la Chelsea, in locul lui Conte.

Potrivit Daily Record, Ancelotti este principalul favorit pentru preluarea bancii lui Chelsea. Acesta a mai antrenat-o pe Chelsea intre anii 2009-2011 si a reusit sa castige Premier League, FA Cup si Supercupa Angliei in sezonul 2009-2010.