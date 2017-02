Tragedie la un meci de fotbal. Un moment "Hillsborough" a avut loc in Angola: 17 oameni au murit

Autoritatile din Angola au anuntat deschiderea unei anchete in urma decesului a 17 persoane intr-o busculada produsa la un meci de fotbal.

Comisia de ancheta care s-a constituit urmeaza sa identifice cauzele care au condus la tragicul eveniment, iar o alta comisie va sprijini financiar familiile indoliate.

17 persoane si-au pierdut viata intr-o busculada produsa vineri pe un stadion din orasul Uige, in timpul unui meci de fotbal din cadrul primei divizii din campionatul Angolei.

"In timpul intalnirii, a existat o busculada la intrarea in stadion in urma careia 17 persoane si-au pierdut viata, iar 56 au fost ranite si transportate la spital", a anuntat purtatorul de cuvânt al politiei.

Echipa Recreativo do Libolo, care s-a deplasat pe stadionul "4 Ianuarie" din Uige pentru a infrunta formatia Santa Rita (0-1), a povestit tragedia pe pagina sa de internet sub titlul "Trei puncte si un final tragic".

"In timpul jocului, fanii celor doua formatii s-au inghesuit la una dintre portile stadionului pentru a ajunge in tribune, iar in busculada produsa 17 dintre ei au murit, 59 au fost raniti. Este o tragedie fara precedent in fotbalul angolez", a fost postat pe site-ul lui Recreativo.