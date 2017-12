TRAGEDIE in fotbal! Un jucator de 20 de ani a murit de Craciun dupa o batalie pierduta cu cancerul

Edu Ferreira de la Boasvista a decedat la doar 20 de ani.

Atacantul portughez Edu Ferreira a fost diagnosticat cu cancer in luna noiembrie a anului trecut, iar azi noapte a murit intr-un spital din Porto.

Boavista ii prelungise contractul recent pentru a-l sustine in batalia cu cancerul. Jucatorul semnase cu echipa portugheza in vara lui 2016, insa noiembrie i s-a descoperit o tumoare la femurul piciorului.

La inceputul lunii decembrie, Boavista a anuntat ca i-a prelungit contractul lui Edu pana in 2019, pentru ca el sa isi poata permite tratamentul. Dar, tragic, jucatorul si-a pierdut viata chiar de Craciun.

"Astazi, o stea a mai ajuns in Rai. Odihneste-te in pace, Edu", a anuntat Boavista pe site-ul oficial.