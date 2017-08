Topul in care Messi nu ar fi vrut niciodata sa fie pe primul loc! Cine este jucatorul platit cu 100.000 de euro mai putin decat merita

Cercetatorii americani au calculat cat ar trebui sa aiba salariul fiecare fotbalist in functie de diversi algoritmi.

Americanii de la Degruyter au analizat daca cei mai bine platiti fotbalisti ai momentului isi merita pe deplin banii. Ei au evaluat salariile a peste 6000 de fotbalisti europeni si au stabilit 55 de criterii de analiza, printre care acuratetea paselor si controlul balonului. In acest fel, ei au putut determina ce fotbalisti sunt platiti peste masura si ce fobalisti nu primesc suficienti bani.

Messi se afla pe primul loc in acest top. Cu toate acestea, statistica arata ca el merita sa fie cel mai bine platit jucator, dar mai putin decat este in prezent de Barcelona. Alti jucatori platiti in plus sunt Cristiano Ronaldo, Luis Suarez, Neymar, David De Gea si Mesut Ozil.

La polul opus se afla jucatorul lui AS Monaco, Bernado Silva, care este platit momentan cu 100.000 de euro mai putin decat ar trebui.