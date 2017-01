Cei mai scumpi tineri fotbalisti din istorie! Cum arata lista si cine e cel mai scump tanar fotbalist din tara

Antony Martial ramane cel mai scump tanar jucator pana acum, dar, dupa cum decurg lucrurile, recordul nu va mai sta mult in picioare.

Cristian Chivu pleca la nici 19 ani, in iulie 1999, de la Universitatea Craiova la Ajax pentru suma de 2,5 milioane de euro. Nici in ziua de azi, Romania nu a reusit sa mai dea un jucator atat de tanar pe atat de multi bani.

Surprinzator, Ajax are cei mai multi tineri transferati pe aceasta lista, 4. Daca il mai adaugam si pe Chivu pe aceasta lista, Ajax ajunge la 5.

Barcelona are doar un jucator pe aceasta lista, Javier Saviola, in timp ce rivala Real Madrid are doi, Martin Odegaard si Mateo Kovacic.

Daily Mail a intocmit o lista a celor mai importante transferuri de tineri jucatori.

Franta

Antony Martial - 67 milioane de euro, in 2015, de la Monaco la Manchester United

Anglia

Luke Shaw - 36 milioane de eruo, in 2014, de la Southampton la Manchester United

Portugalia

Renato Sanches - 32.5 milioane de euro, in 2016, de la Benfica la Bayern Munchem

Brazilia

Lucas Moura - 32 milioane de euro, in 2013, de la Sao Paolo la PSG

Argentina

Javier Saviola - 29 milioane de euro, in 2007, de la River Plate la Barcelona

Italia

Antonio Cassano - 28 milioane de euro, in 2001, de la Bari la AS Roma

Spania

Sergio Ramos - 25.5 milioane de euro, in 2005 de la Sevilla la Real Madrid

Elvetia

Breel Embolo - 22 milioane de euro, in 2016, de la Basel la Schalke

Nigeria

John Obi Mikel - 18.5 milioane de euro, in 2006, de la FK Lyn la Chelsea

Belgia

Romelu Lukaku - 18 milioane de euro, in 2013, de la Anderlecht la Chelsea

Irlanda

Robbie Keane - 16 milioane de euro, in 2000, de la Coventry la Inter Milano

Scotia

Oliver Burke - 15 milioane de euro, in 2016, de la Nottingham Forest la RB Leipzig

Bulgaria

Valeri Bojinov - 14 milioane de euro, in 2005, de la Lecce la Fiorentina

Serbia

Miralem Sulejmani - 13 milioane de euro, in 2008, de la Heerenveen la Ajax

Croatia

Mateo Kovacic - 11 milioane de euro, in 2013, de la Dinamo Zagreb la Inter Milano

Suedia

Zlatan Ibrahimovic - 8.5 milioane de euro, in 2001, de la Malmo la Ajax

Polonia

Bartosz Kaputska - 8.5 milioane de euro, in 2016, de la Cracovia Krakow la Leicester City

Tara Galilor

Gareth Bale - 8 milioane de euro, in 2007, de la Southampton la Tottenham

Germania

Joshua Kimmich - 7.5 milioane de euro, in 2015, de la Stuttgart la Bayern Munchem

Olanda

Daley Sinkgraven - 7 milioane de euro, in 2015, de la Heerenveen la Ajax

USA

Jozy Altidore - 6,5 milioane de euro, in 2008, de la NY Red Bulls la Villarreal

Norvegia

Martin Odegaard - 4 milioane de euro, in 2015, de la Stromsgodset la Real Madrid

Egipt

Mido - 4 milioane de euro, in 2001, de la Gent la Ajax

China

Dong Fangzhuo - 600.000, in 2004, de la Dalian Shide la Manchester United