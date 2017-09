Tara care se poate retrage de la organizarea EURO 2020. La fel ca Romania, are probleme cu ridicarea unui nou stadion

Belgienii se lauda cu o infrastructura dezvoltata si cu stadioane pe care se pot organiza meciuri din cele mai importante competitii europene. Totusi, la fel ca in cazul Romaniei, acestia au o problema inainte de EURO 2020.

Belgia s-ar putea retrage din postura de tara organizatoare a EURO 2020. Presa de la Bruxelles noteaza ca noul stadion promis de autoritati ar putea sa nu fie gata in vederea turneului final, existand in acest moment intarzieri in privinta termenului de dare in folosinta.

La Derniere Heure scrie ca liderii fotbalului belgian sunt tot mai sceptici in privinta organizarii unor meciuri de la EURO 2020 pe noua arena, chiar daca UEFA si-a manifestat rabdarea in aceasta privinta.

"Din punct de vedere tehnic si material, va fi dificil sa construim un stadion la timp si sa facem astfel ca proiectul sa poata fi gata la timp pentru EURO 2020. Pentru ce si din ce motiv, nu stiu. Nu este grav daca acest EURO nu se va disputa in Belgia. Vor exista si alte posibilitati pe viitor", a spus Mehdi Bayat, omul cheie din fotbalul belgian.

Daca Bruxelles-ul nu va putea organiza meciuri de la turneul final al Campionatului European de peste trei ani, locul sau ar putea fi luat de orasul Lille, din Franta.

EURO 2020 se va desfasura in 13 orase din Europa, intre care si Bucuresti.