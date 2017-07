Tantalaul si gogomanul au oferit o faza de cascadorii rasului in Argentina.

Baietii cu targa au sarit in ajutorul unui fotbalist accidentat. Unul a tras intr-o parte si altul in cealalta. N-au rupt targa, dar l-au doborit pe saracul fotbalist. In ciuda durerii, pe jucator l-a bufnit rasul si a plecat pe jos.