SURPRIZA | Xavi renunta la cariera de jucator si devine selectioner: ar putea debuta DIRECT la Cupa Mondiala

Xavi, fostul star al Barcelonei, se pregateste sa devina selectioner. Potrivit IndiaTimes, Xavi se gandeste sa renunte la cariera de jucator si sa preia nationala Qatarului.

Mijlocasul in varsta de 37 de ani a declarat ca "in proportie de 90%" se va retrage din cariera de jucator la finalul sezonului. Intrebat daca intentioneaza sa fie selectionerul Qatarului la Campionatul Mondial din 2022, Xavi a raspuns: "De ce nu? Cred ca ar fi placut sa fiu antrenor aici, pentru echipa natioala. Vom vedea. Am nevoie de experienta, de staff, am nevoie de multe, dar cel putin cunosc jucatorii si mediul de aici".

Qatar a ratat calificarea la Campionatul Mondial din Rusia din 2018, astfel ca Xavi ar putea debuta pe banca nationalei din Qatar la turneul final din 2022 pe care il va gazdui.

Xavi a jucat la Barcelona din 1991, cand era junior, pana in 2015. A trecut apoi in campionatul din Qatar la Al Sadd SC.