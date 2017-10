SUPER-MARIO loveste din nou! "Imi place REAL MADRID,  daca BARCELONA ma cauta nu ma duc!"

O mutare in Spania este tentanta pentru varful lui Nice, Mario Balotelli, ce a declarat intr-un interviu la ce echipa din "El Clasico" ar juca.



El a mai jucat in Italia pentru Milan si Inter si in Anglia pentru Manchester City, iar in prezent joaca la revelatia sezonului trecut, OSC NICE. In sezonul actual, formatia din hexagon este abia pe locul 14 si acesta nu a fost in lotul pentru meciul cu Strasbourg.



"Imi place Real Madrid, dar daca Barcelona m-ar cauta nu m-as duce" , glumea italianul. El a spus ca prefera mai mult stilul lui Ronaldo fata de cel al lui Messi.

Chiar daca a jucat la Inter si a cucerit Uefa Champions League in 2010, acesta este fan Ac Milan.

El a mai dezvaluit ca era sa semneze cu Juventus inainte de Milan, insa vicepresedintele Adriano Galliani l-a convins sa semneze cu milanezii. "Prima data, am vorbit cu cei de la Juventus, dupa am decis sa semnez cu Milan. Am venit la Milan si datorita lui Galliani, el era cu mine, ma intelegea", a adaugat varful italian in varsta de 27 de ani.