"Sunt fericit si vreau sa raman aici!" Ce premiu a castigat eroul din sezonul trecut cu PSG  

Sergi Roberto a castigat premiul pentru cel mai bun jucator catalan al sezonului cu un procentaj de 36% din voturi.

Marti, 21 noiembrie, in direct la PRO TV: Sevilla - Liverpool in UEFA Champions League! Bucurati-va de fotbal!

Potrivit celor de la Marca, Sergi Roberto si-a aratat dragostea clubului Barcelona pentru reusita sa.

"Sunt foarte fericit si vreau sa raman la Barcelona. Sper ca voi fi aici mereu"

Mijlocasul in varsta de 25 de ani a fost accidentat, insa spera ca va intra pe teren duminica in derby-ul cu Valencia. Barcelona este pe primul loc in La Liga la 4 puncte de Valencia.

De asemenea, Juventus este interesata de un eventual transfer al spaniolului conform presei din Italia, dar sansele ca Barca sa-l cedeze sunt mici.