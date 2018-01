Sumudica loveste din nou :)) Cazatura cu gardul, partea a doua: "Iti spun ceva ce n-am mai spus nimanui pana acum!"

Marius Sumudica a fost omul saptamanii trecute. Imaginile cu Sumudica si gardul au facut inconjurul Europei.

Steaua - Lazio, 15 februarie, 22:00, in direct la PRO TV! Romania spre Euro 2020! Tragere la sorti grupele Nations League, 24 ianuarie, ora 13.00, in direct la Pro TV

Marius Sumudica a oferit cea mai amuzanta faza a inceputului de an dupa ce a incercat sa se sprijine de un gard si a cazut intr-un sant. Dupa ce a cazut, Sumudica a ramas acolo lasand impresia ca de fapt totul facea parte din plan.

Sumudica spune ca a avut de patimit dupa acel moment deoarece santul era plin de apa.

”Cand am vazut ca toata lumea se uita la mine, m-am prefacut ca am vrut sa ma asez acolo. Toata lumea ma fotografia. Am devenit faimos. Dar sa-ti spun ceva ce n-am mai spus pana acum. Era apa in sant. Am avut dureri in zona inghinala timp de doua-trei zile. N-am mai spus la nimeni asta”, a declarat Marius Sumudica pentru futbolarena.com.