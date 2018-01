Sumudica a refuzat sa-l antreneze pe Sneijder! Surpriza uriasa: cu ce echipa a semnat

Steaua - Lazio, 15 februarie, 22:00, in direct la PRO TV!

Sumudica le-a spus NU seicilor de la Al Gharafa, care ii ofereau 1,8 milioane de euro pe sezon ca sa plece in Qatar.

Clubul n-a avut insa parte de aceeasi reactie si din partea lui Sneijder. Fostul mijlocas de la Real si Inter a semnat cu echipa din Doha si a fost prezentat oficial!

Wesley Sneijder, 33 de ani, a jucat ultima oara pentru Nice, in Ligue 1.



???? @sneijder101010 in Doha ???????? to sign with #algharafa ???????? pic.twitter.com/RKkeBEwz3o