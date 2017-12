Sumudica a castigat in ultima secunda: Kayserispor, la egalitate cu Fener si Besiktas! 

Marius Sumudica a castigat meciul din ultima etapa la ultima faza a meciului. Kayserispor s-a intors cu toate punctele din deplasarea de la Alanyaspor.

Vural a deschis scorul pentru echipa lui Sumudica, in minutul 21. Alkilic a egalat pentru gazde in minutul 62, dar in minutul 73 Alanyaspor a ramas in zece oameni. Souza Silva a primit doua cartonase galbene si a fost eliminat. Bulut a marcat golul salvator pentru Kayserispor in minutul 90+3.



In urma acestui rezultat, Kayserispor acumuleaza 26 de puncte si este la egalitate cu Fenerbahce (locul 3) si Besiktas (locul 4). Lider este Basaksehir, cu 30 de puncte.