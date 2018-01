Gestul IMPRESIONANT al lui Van Persie! Renunta la milioanele lui Fener si vrea sa plece acum de la Istanbul. Unde vrea sa joace

Indisponibil din septembrie, Van Persie nu vrea sa le mai ia turcilor banii degeaba. Atacantul de 34 de ani le-a transmis sefilor clubului ca e gata sa-si rezilieze acordul cu 6 luni inainte ca acesta sa expire.

Imediat ce va ramane liber, Van Persie va semna cu Feyenoord Rotterdam, echipa de unde a plecat la Arsenal in 2004. Van Persie vrea sa isi incheie cariera pe De Kuip.



