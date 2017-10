Stanciu, sanse mici sa mai continue la Anderlecht din iarna! "Va merge intr-un alt mare campionat al Europei!"

Nicolae Stanciu nu va mai continua la Anderlecht din iarna. Este un scenariu care prinde contur din ce in ce mai mult.

Nicolae Stanciu, jucatorul pentru care belgienii au platit 9,8 milioane de euro, este foarte aproape de o despartire de Anderlecht. Desi s-a vorbit despre o posibila revenire in Liga 1, la Steaua, impresarul fotbalistului exclude total o asemenea varianta.

"Nicolae nu se va intoarce in prima liga din Romania, jucatorul a evoluat. Daca pleca de la Anderlecht, si acest lucru este posibil, atunci va merge intr-un alt mare campionat al Europei", a declarat Ana Maria Prodan pentru voetbalnieuws.be.

Nicolae Stanciu, in varsta de 24 de ani, a semnat un contract pe cinci ani cu Anderlecht in vara anului trecut. Fotbalistul roman a jucat in 44 de meciuri pentru belgieni in toate competitiile si a marcat 9 goluri. Sezonul trecut a castigat campionatul si Supercupa Belgiei cu Anderlecht.