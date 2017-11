Stanciu ii scoate UN MILION DE EURO din buzunar lui Becali! Anderlecht nu va plati toata suma de transfer: detalii din contract

Stanciu nu reuseste sa se impuna la Anderlecht si este posibil ca romanul sa plece din Belgia in perioada de transferuri din iarna.

O eventuala plecare a sa ii afecteaza si pe cei de la Steaua. Anderlecht a achitat 7,8 milioane de euro pentru Stanciu, pe loc, urmand ca alte doua milioane sa fie oferite Stelei daca echipa se califica in grupele UEFA Champions League, iar Stanciu este titular in cel putin 50% dintre meciuri in primele sale doua sezoane.

Anul trecut aceste clauze au fost bifate si Steaua a primit un milion de euro. Al doilea milion de euro este insa greu de crezut ca va mai intra in conturile echipei din Liga 1. Chiar daca nu va pleca de la Anderelcht in perioada de transferuri din iarna va fi aproape imposibil ca Stanciu sa fie titular in 50% din meciurile acestui sezon. In primele 15 partide ale sezonului, Stanciu a fost titular in doar trei meciuri.

Astfel, suma reala de transfer a lui Stanciu ramane la 8,8 milioane de euro. Cel mai scump jucator plecat din Liga 1 este Chiriches. Tottenham a platit 9,5 milioane de euro in schimbul fundasului.