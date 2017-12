Stadionul pe care Romania a pierdut cu Elvetia in '94 a fost demolat! Americanii au avut nevoie de doua incercari pentru a demola arena

Americanilor le-a iesit din a doua incercare si au pus la pamant stadionul din Detroit.

De aceasta data, americanii au calculat totul ca la carte, iar masinile parcate langa stadion n-au fost in pericol la demolarea arenei.



Stadionul din Detroit a gazduit meciuri de baschet si fotbal american, iar in '94, Romania a pierdut acolo in fata Elvetiei la mondialul de fotbal.