Solutie si pentru Liga I? Olandezii au inventat sistemul "pay per point": platesti abonamentul la stadion in functie de rezultatele echipei

Den Bosch nu stie ce sa mai faca pentru a creste media de asistenta la meciurile de pe teren propriu. Prin noul sistem, suporterii platesc in functie de rezultate.

Sambata, 3 iunie, 21:45 Finala Champions League: Real Madrid - Juventus, in direct la PRO TV!

Oficialii clubului din liga a doua olandeza FC Den Bosch au lansat un sistem de bilete pentru sezonul viitor, potrivit caruia fanii vor plati doar pentru victoriile si rezultatele de egalitate inregistrate la partidele de pe teren propriu.

Astfel, suporterii echipei vor achita cate un abonament de 25 de euro pentru meciurile de pe teren propriu din sezonul viitor. Apoi, in functie de rezultate, vor achita in plus 10 euro pentru fiecare victorie si cate 5 euro pentru egal.

In cazul meciurilor pierdute acasa, fanii nu vor mai plati nimic.

In sezonul recent incheiat, FC Den Bosch, care a terminat pe locul 14 din 20 de echipe, a inregistrat pe teren propriu opt succese si sase remize. Daca s-ar fi aplicat acest sistem, spectatorii ar fi achitat, pe langa cei 25 de euro, suma de 110 euro.

Conducatorii clubului s-au gandit si la "pagubele" pe care le-ar putea produce echipa, printr-o evolutie exceptionala, in buzunarul suporterilor, plafonand suma totala pe care un spectator o plateste la 160 de euro.

In campionatul recent incheiat, FC Den Bosch a avut o asistenta medie de 2.751 de spectatori la meciurile de acasa.

News.ro