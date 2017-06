SOCANT! Ce au facut jucatorii nationalei Arabiei Saudite in timpul minutului de reculegere in memoria victimelor atacului de la Londra

Duelul dintre Australia si Arabia Saudita din preliminariile Campionatului Mondial din 2018 a fost precedat de un incident neobisnuit. Conform News din Australia, preluati si de Daily Mail, jucatorii nationalei Arabiei Saudite n-au luat parte la minutul de reculegere! Acesta a fost pentru victimele celor 2 atentate din Londra.

Partida a fost precedata de 1 minut de reculegere, insa jucatorii nationalei oaspete au continuat sa se incalzeaza iar fanii care au facut deplasarea au continuat la randul lor sa cante si sa scandeze. De asemenea, nici jucatorii aflati pe banca nu s-au ridicat in picioare pentru acest moment.

Australia a castigat partida cu 3-2 iar cele 2 nationale au 16 puncte, la fel ca si Japonia, in grupa de calificare pentru Mondial.

Australia stand alone for minute's silence for Aussie victims of London terror attack. Saudi Arabia players refuse to be part of it. pic.twitter.com/3gCjMmwZV2