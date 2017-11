Finalul unei ERE la Barcelona dupa plecarea lui Neymar! Capitolul la care Valverde a TRANSFORMAT echipa

Plecarea lui Neymar de la Barcelona a dus si la trecerea in era post-tiki taka.

Exista viata si dupa plecarea lui Neymar si putini pot contrazice forma buna a Barcelonei din acest sezon, acestia fiind pe primul loc in La Liga cu 10 victorii in 11 etape. Stilul din ultimul deceniu al Barcelonei insa s-a schimbat, punandu-se mai mult accent pe defensiva. Barca a primit doar 4 goluri pana acum in acest sezon.

Sergio Busquets este ingrijorat ca echipa la care joaca nu practica un fotbal grozavȘ "Noi ne dam seama ca nu jucam cel mai spectaculos fotbal. Cu toate astea noi suntem intr-o perioada buna, avem un lot solid si compact. Este dificil pentru echipele adverse sa inscrie in poarta noastra, iar acest lucru ne face foarte fericiti" a spus Busquets pentru Marca.

Mijlocasul defensiv al Barcelonei joaca din 2009 pentru nationala Spaniei si a strans deja 100 de aparitii in tricoul nationalei si ii mai trebuie inca 2 pentru a-l egala pe legendarul Raul Gonzalez.

Cu Neymar plecat la Paris in aceasta vara si cu Luis Suarez intr-o forma slaba, surpriza in jocul catalanilor a venit din partea brazilianului adus in aceasta vara din China, Paulinho.