Scuza DE GRADINITA a lui Messi dupa suspendarea primita de la FIFA! E incredibil cum s-a aparat starul

Argentina risca sa rateze Campionatul Mondial din Rusia de anul viitor dupa ce si-a pierdut starul pentru 4 meciuri - prima etapa de suspendare a lui Messi a insemnat o infrangere cu Bolivia pentru Argentina.

Messi ar mai urma sa rateze duelurile cu Uruguay, Venezuala si Peru, insa a facut apel la decizie. Messi a primit suspendarea dupa ce, dezamagit de o decizie a arbitrilor, a inceput sa-i injure.

Messi a trimis o scrisoare oficiala catre FIFA pentru a-i fi redusa suspendarea la apel - conform celor de la La Nation, Messi a explicat ca "injuratura lui a fost in aer, nu catre cineva!"

La Nacion: Messi in his written appeal to FIFA defended his linesman abuse by saying, "My words were just said in the air!"

