Saptamana neagra pentru nemti! Pentru prima data in ISTORIE, 6 echipe germane au pierdut in Europa! Cum s-a schimbat clasamentul UEFA si pe ce loc e Romania

Bayern Munchen, Borussia Dortmund, Leipzig, FC Koln, Hertha si Hoffenheim, adica toate cele sase echipe care reprezinta Germania in Europa, si-au pierdut meciurile din etapa a doua de Champions League si Europa League.

Astfel de "saptamani negre" au mai aparut de doua ori in istoria fotbalului german, dar atunci nemtii nu erau reprezentati de sase, ci de 5 echipe in Europa.

Rezultatele nemtilor in Europa:

PSG 3-0 Bayern Munchen

Borussia Dortmund 1-3 Real Madrid

Besiktas 2-0 Leipzig

FC Koln 0-1 Steaua Rosie Belgrad

Oostersund 1-0 Hertha Berlin

Ludogorest 2-1 Hoffenheim

For the first time in history, German clubs have suffered SIX defeats in a single week of European football (twice before: five).