Salariu URIAS al lui Olaroiu in Emirate. Castiga peste antrenorii de la Inter, Milan sau Roma

Cosmin Olaroiu a fost demis din functia de antrenor pricipal al lui Shabab Al-Ahli Dubai.

Potrivit Emaratalyoum, antrenorul ajunsese la un salariu anual de 6.5 milioane de euro. Romanul in varsta de 48 de ani a devenit cel mai bine platit antrenor din istoria echipelor din Golf.

Publicatia araba face o comparatie cu salariile oferite de echipele din Italia si cu salariile oferite de echipele din Emiratele Arabe Unite.

"S-ar fi aflat pe locul 2 in topul salariilor din Italia. Doar Allegri, de la Juventus, castiga mai bine decat el. In schimb, a fost peste antrenorii lui Inter, Milan si Roma", scriu jurnalistii arabi.

Media salariilor antrenorilor din Emirate este 1.5 milioane de euro. Cosmin Olaroiu a stat 4 ani pe banca lui Shabab Al-Ahli, cu care a cucerit doua titluri in Emirate, doua Cupe ale Ligii, trei Supercupe ale Emiratelor Unite Arabe si a ajuns in finala Ligii Campionilor Asiei in 2015.