S-ar lupta pentru castigarea Champions League! Echipa formidabila a jucatorilor care nu vor evolua la Mondialu

Campionatul Mondial din Rusia va fi lipsit de prezenta unor staruri de clasa. Iar Italia are doar 3 titulari in echipa absentilor.

Italia, campioana in 2006. Olanda, finalista in 2010. SUA, sfert-finalista in 2002. Turcia, locul 3 in acelasi an. Chile, castigatoarea ultimelor editii ale Copa America. Acesta sunt doar cateva din nationalele cu nume care nu au reusit sa se califice la Campionatul Mondial de anul viitor din Rusia.

Italia a fost ultima surpriza negativa iar pentru jucatori ca Buffon sau Chiellini, a fost ultima sansa de a participa la Mondial! La fel si Arjen Robben, cel care si-a anuntat deja retragerea din echipa nationala a Olandei.

Iata echipa formidabila a jucatorilor care nu vor fi prezenti la turneul final de anul viitor: