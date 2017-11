S-a retras la 30 de ani dupa ce a jucat la Roma, Juventus si Inter: "Prefer gratarele si berea!" Episod fabulos: "Le-am zis ca am festival rock, nu pot"

Daniel Osvaldo s-a retras de pe teren la doar 30 de ani.

Jucatorul a avut o cariera scurta, dar a schimbat o multime de echipe. Nascut in Argentina, Osvaldo a jucat pentru Italia la Cupa Mondiala din 20154. El a trecut pe la Atalanta, Lecce, Fiorentina, Bologna, Espanyol, Roma, Southampton, Juventus, Inter, Porto, iar in final s-a retras dupa 3 meciuri jucate pentru Boca Juniors.

Osvaldo spune ca nu regreta fotbalul, iar acum se bucura de viata. Gratarele si berea sunt preferatele sale.



"Mi-au oferit foarte multi bani in China, dar nu mai era lumea mea. E o afacere pe care o urasc. Am inceput sa urasc ce iubeam candva. Prefer gratarele si berea. Am decis sa ma retrag de pe teren de la Boca. Era prea multa barfa. Nu mai puteam sa ies din casa, imi era teama de oameni. Nu am mai suportat", povesteste el.

Jorge Sampaoli l-a chemat la Sevilla, dar atacantul a refuzat. "In decembrie 2016, Sampaoli m-a contactat. Mi-a zis: faci ce vrei, atat pe teren cat si in viata ta privata, dar am nevoie de atacant. I-am zis ca am un vestival rock si nu pot sa-l ratez", povesteste atacantul.

Daniel Osvaldo a devenit cantaretul formatiei Barrio Viejo.