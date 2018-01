S-a deslusit misterul "rachetei fantoma" care a oprit transmisia meciului Tottenham-Everton in Hawaii! Eroare umana: a fost apasat un buton gresit in timpul schimbului de tura

Steaua - Lazio, 15 februarie, 22:00, in direct la PRO TV! Romania spre Euro 2020! Tragere la sorti grupele Nations League, 24 ianuarie, ora 13.00, in direct la Pro TV

Transmisia TV a partidei Tottenham-Everton, meci jucat sambata, a fost intrerupta la pauza. Un voice-over a intrat peste comentator si a anuntat ca o racheta va lovi insula in cateva minute. Au urmat 38 de minute de momente de panica pana cand s-a aflat ca totul a fost doar o alarma falsa.

Autoritatile din Hawaii, Pentagonul si NSA-ul s-au implicat in ancheta.

David Ige, guvernatorul statului Hawaii, a declarat ca totul a pornit de la o eroare umana, fiind apasat un buton gresit care a declansat toata nebunia. Incidentul s-ar fi produs in momentul in care se schimba tura la sediul Agentiei de Management a Urgentelor din Hawaii. "Indiferent daca a fost un gest intentionat sau nu, ce s-a intamplat este rezultatul unei erori umane care poate fi trecuta drept greseala birocratica sau eroare de sistem. Omul care a gresit va fi pedepsit. Putem merge mai departe cu increderea ca am invatat ceva din aceasta experienta si nu se vor mai repeta astfel de incidente", a declarat Ige pentru theatlantic.com.

Autoritatile si-au dat seama dupa 38 de minute ca este vorba despre o alarma falsa deoarece acesta este intervalul de timp in care o racheta balistica trimis din Rusia, China sau Coreea de Nord pot lovi insula din Pacific.