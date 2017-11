"Am venit la United pentru ca Benzema a semnat cu Real Madrid"Ce a dezvaluit Owen in perioada sa de la United

Fost Balon de Aur, Michael Owen dezvaluie ca el a ajuns la Manchester United in 2009 pentru ca Benzema semnase cu Real Madrid.

Intr-un interviu acordat celor de la Canal Plus fostul manager al celor de la United, Sir Alex Ferguson a declarat ca atacantul francez a fost prima sa optiune.

"Voiam sa-l iau pe Benzema, dar el a ales Real Madrid. Sunt fericit pentru alegerea sa chiar daca nu a ales Manchester United."

In vara lui 2009 Benzema a ales Real Madrid care l-a cumparat cu suma de 35 de milioane de euro de la formatia franceza Olympique Lyon.

A fost vara in care Cristiano Ronaldo a parasit gruparea de pe Old Trafford pentru Real Madrid, fiind cel mai scump transfer al acelui an.