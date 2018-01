S-a afisat clasamentul echipelor cu cea mai mare forta financiara din lume! Real Madrid si Man United sunt CODASE, Barca nu prinde TOP 10

Chiar daca au cheltuit 222 de milioane de euro pe Neymar in aceasta vara, PSG nu se afla pe prima pozitie in acest top.

Potrivit Soccerex, cei care au facut un raport in functie de investitile bancare, bunurile investitorilor si bunurile jucatorilor. Manchester City are forta financiara cea mai mare dintre toate cluburile din lume. Echipa lui Guardiola a cheltuit in aceasta vara 250 de milioane de euro pentru transferuri. Pep Guardiola a venit in 2016 la City si a cheltuit 500 de milioane pentru transferuri.

Pozitia a doua este ocupata de Arsenal, cea care se axeaza mai mult pe afaceri cu un buget redus de transferuri pentru jucatori, iar PSG se afla pe locul al treilea, chiar daca au platit 222 de milioane de euro in aceasta vara pentru Neymar (excluzand transferul lui Mbappe ce se va face in vara pe suma de 180 de milioane de euro). Brazilianul a devenit cel mai scump jucator transferat din istoria fotbalului.



Locul 4 este ocupat de echipa din China, Guangzhou Evergrande, ce are un buget de 75 de miliarde de euro, Guangzhou il aducea pe Jackson Martinez in anul 2015 pe Jackson Martinez pe suma de 42 de milioane de euro de la Atletico Madrid si are un salariu de 10 milioane pe an.

Chelsea ocupa abia locul 9 in acest clasament, echipa lui Conte fiind afectata de datoriile mari ale lui Abramovich catre sponsori. In aceasta vara Chelsea a facut transferuri de 200 de milioane de euro.

Barcelona nu a prins un loc in primele 10, fiind abia pe locul 13, in timp ce FC Liverpool este pe locul 16.

Primele 10 cluburi din clasamentul Soccerrex Fottball Finance:

1. Manchester City

2. Arsenal

3. Paris Saint-Germain

4. Guangzhou Evergrande

5. Tottenham

6. Real Madrid

7. Manchester United

8. Juventus

9. Chelsea

10. Bayern München