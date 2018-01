Ryan Giggs revine in fotbal! LEGEDA lui Manchester United va prelua nationala Tarii Galilor

Giggs are misiunea de a readuce Tara Galilor la un turneu final.

Ryan Giggs, fostul star al echipei engleze de fotbal Manchester United, va fi numit in functia de selectioner al Tarii Galilor, informeaza BBC.

Federatia galeza de fotbal va organiza o conferinta de presa, in cursul zilei de luni, in cadrul careia Giggs urmeaza sa fie prezent drept succesorul lui Chris Coleman, care s-a despartit de nationala Tarii Galilor in luna noiembrie, pentru a prelua formatia engleza Sunderland.

In varsta de 44 ani, Giggs a evoluat de 64 de ori pentru reprezentativa galeza, intre 1991 si 2007, insa unii dintre fanii galezi ii reproseaza faptul ca a lipsit de la multe meciuri internationale, mai ales cele amicale.

Ryan Giggs s-a retras din activitate in 2014, dupa al 23-lea sezon al carierei sale, indeplinind rolul de antrenor interimar la Manchester United pentru patru meciuri, la finalul sezonului 2013-2014, dupa concedierea lui David Moyes.

El a fost secundul olandezului Louis van Gaal la gruparea de pe Old Trafford, in urmatoarele doua sezoane, inainte de a o parasi pe United in 2016, dupa numirea portughezului Jose Mourinho in postul de antrenor.

Chris Coleman a condus selectionata Tarii Galilor pana in semifinalele EURO 2016, insa a ratat calificarea la Cupa Mondiala de anul viitor.