Ronaldo si clauza de UN MILIARD! PSG a intrat al negocieri cu Real Madrid. Se pregateste BOMBA ANULUI

Ca sa-l ia pe 'Balonul de Aur' de la Madrid, PSG va trebui sa-i ofere un contract superior celui pe care i-l pregateste Mourinho la Manchester United. PSG a inceput deja discutiile cu Real pentru a afla in ce conditii il poate aduce pe Cristiano. Marea problema este in acest moment clauza de reziliere in valoare de un miliard de euro!

In ultima luna au aparut tot mai multe infornatii legate de intentia lui Ronaldo de a pleca de pe Bernabeu. Cristiano i-a cerut lui Florentino Perez sa-i stabileasca pretul la doar 100 de milioane de euro.

PSG want to sign Cristiano Ronaldo but they would have to negotiate with Real Madrid though, due to the fact that the 32-year-old has a €1bn buyout clause in his contract. (Source: El Confidencial) pic.twitter.com/cadhAjKrIp