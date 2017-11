Ronaldo l-a sunat pe Messi dupa ce a vazut pe net ca Messi a castigat Balonul de Aur! Ce au discutat cei doi  

Cristiano Ronaldo e marele favorit sa castige Balonul de Aur si in acest an, insa pe retelele de socializare a circulat in ultimele zile o coperta a revistei France Football conform careia Messi ar fi de fapt castigatorul real.

Dupa ce a vazut aceasta coperta, Cristiano Ronaldo l-a sunat pe Messi. Potrivit Don Balon, Ronaldo l-a felicitat pe Messi pentru faptul ca ar fi castigat Balonul de Aur. Ca raspuns, Messi l-a felicitat pe Ronaldo pentru ca a fost desemnat cel mai bun jucator al lumii in gala FIFA.



Cristiano Ronaldo a castigat Balonul de Aur in patru randuri, in 2008, 2013, 2014 si 2016. Messi are cinci astfel de trofee: 2009, 2010, 2011, 2012 si 2015.