Ronaldinho se face politician! Vrea sa intre in partidul unui fost capitan de armata   

Ronaldinho vrea sa candideze pentru Senat.

Potrivit Marca, fostul star al Barcelonei si al Milanului vrea sa candideze la Senat pentru o formatiune de extrema dreapta condusa de un fost capitan de armata.

Ronaldinho se va incrie in martie 2018 in partidul condus de Jair Bolsonaro si va candida la alegeri ca reprezentant al statului Minas Gerais. Acolo se afla sediul fostului sau club, Atletico Mineiro, la care a jucat intre anii 2012-2014.

Brazilianul, ajuns la 37 de ani a fost campion mondial cu Brazilia in 2002 si a reusit sa castige Balonul de Aur in 2005. Ultima echipa la care a jucat fotbal profesionist a fost Fluminense in 2015. Ronaldinho nu si-a anuntat retragerea din fotbal, el fiind prezent des la partide caritabile din Brazilia. De asemenea, el este ambasador al celor de la FC Barcelona.