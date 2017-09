River Plate a pierdut cu 0-3 turul sferturilor Copei Libertadores, insa ce s-a intamplat la retur e de povestit nepotilor: VIDEO

Chiar ca e anul revenirilor miraculoase in fotbal. Invinsa la scor, River Plate a reusit o rasturnare mai tare decat cea a Barcelonei cu PSG.

Au bubuit artificiile in Argentina, unde fanii lui River Plate au simtit ca echipa lor va reusi minunea. Invinsa cu 3-0 in Bolivia, River Plate a castigat cu 8-0 in retur si s-a calificat in semifinalele Copei Libertadores. Un argentinian de la River a marcat de 5 ori, insa golul meciului l-a dat un fost jucator al Benficai. El a inscris dupa o cursa de 80 de metri.