Reusita senzationala a lui Podolski la ultimul meci pentru Germania! Atacantul s-a retras dupa 130 de selectii. VIDEO

Reprezentativa Germaniei a invins, miercuri, la Dortmund, cu scorul de 1-0, selectionata Angliei, intr-un meci amical, ultimul pentru Lukas Podolski la nationala germana. Unicul gol a fost marcat chiar de Podolski, in minutul 69.

Aceasta a fost a 130-a selectie pentru Lukas Podolski, care a castigat titlul mondial cu Germania in 2014.

La partida au asistat aproximativ 60.000 de spectatori, iar Podolski a tinut un mic discurs pe teren inainte de startul jocului.

Tot miercuri, Cehia a invins Lituania cu scorul de 3-0, golurile fiind marcate de Horava '48 (penalti), Jankto '64 si Krmencik '79, iar Scotia a terminat la egalitate cu nationala Canadei, scor 1-1 (Naismith '35/Aird '11).

But what a way to retire from international football...Lukas Podolski's goal was a screamer #GERENG #TschöPoldi

pic.twitter.com/JdX2Vm3dNp