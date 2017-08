"Regele" Hagi, locul 100 in topul FourFourTwo al celor mai buni jucatori din istoria fotbalului! Messi si Cristiano Ronaldo sunt in primii 5

Gica Hagi este singurul roman din clasament.

Considerat de multi cel mai bun jucator roman din toate timpurile, Gica Hagi a fost inclus de jurnalistii de la FourFourTwo in topul celor mai buni jucatori din istoria fotbalului. "Maradona din Carpati" este pe locul 100, pozitie justificata prin faptul ca nu a avut impactul asteptat in perioada in care a jucat la Real Madrid si, apoi, la FC Barcelona.

"La 30 de ani cand se presupunea ca se indreapta spre retragere, a ajuns la Galatasaray unde a petrecut jumatate de deceniu care i-a cimentat statutul de legenda, castigand 10 trofee. Cel mai important moment al carierei: SUA 94 cand Romania a ajuns in sferturi la Campionatul Mondial, eliminand Argentina pe parcurs, fiind inspirata de Hagi si stangul sau magic" scrie Alex Hess.

Cele 2 staruri care au dominat fotbalul mondial in ultimul deceniu, Cristiano Ronaldo si Lionel Messi, sunt in varful clasamentului. Portughezul se afla pe locul 5, cifra care ar putea fi si in dreptul Baloanelor de Aur castigate in curand. Peste Cristiano Ronaldo se afla Johann Cruyff si Pele, doi jucatori care au marcat cate o era in fotbal.

Una dintre cele mai mari dezbateri din ultimii ani in fotbal a fost decisa de cei de la FourFourTwo in favoarea lui Diego Maradona. "Pele a marcat mai multe goluri. Lionel Messi a castigat mai multe trofee. Amandoi au trait vieti mai stabile fata de fostul dependent de cocaina ajuns supraponderal ce se afla pe primul loc in lista, a carui relatie cu fotbalul a devenit din ce in ce mai incordata cu cat a avansat in cariera. Insa daca l-ai vazut pe Diego Maradona cu o minge la picior, vei intelege" scrie Andrew Murray.

Iata lista finala:

1. Diego Maradona

2. Lionel Messi

3. Pele

4. Johan Cruyff

5. Cristiano Ronaldo

6. Alfredo Di Stefano

7. Franz Beckenbauer

8. Zinedine Zidane

9. Ferenc Puskas

10. Ronaldo

11. Garrincha

12. Michel Platini

13. Marco van Basten

14. George Best

15. Franco Baresi

16. Zico

17. Gerd Muller

18. Giuseppe Meazza

19. Bobby Charlton

20. Paolo Maldini

21. Romario

22. Lev Yashin

23. Eusebio

24. Ronaldinho

25. Carlos Alberto

26. Valentino Mazzola

27. Bobby Moore

28. Socrates

29. Raymond Kopa

30. Lothar Matthaus

31. Jose Manuel Moreno

32. Paolo Rossi

33. Gunter Netzer

34. Stanley Matthews

35. Luis Suarez (from Spain)

36. Paco Gento

37. Ruud Gullit

38. Gianni Rivera

39. Nandor Hidegkuti

40. Kenny Dalglish

41. Gianluigi Buffon

42. Matthias Sindelar

43. Fritz Walter

44. Didi

45. Oleg Blokhin

46. Juan Alberto Schiaffino

47. Roberto Rivellino

48. Michael Laudrup

49. Nilton Santos

50. Xavi

51. Jairzinho

52. Roberto Baggio

53. Gaetano Scirea

54. Gunnar Nordahl

55. Dino Zoff

56. Daniel Passarella

57. Karl-Heink Rummenigge

58. Adolfo Pedernera

59. Andres Iniesta

60. Kevin Keegan

61. Peter Schmeichel

62. Dixie Dean

63. Gordon Banks

64. Johan Neeskens

65. Jimmy Johnstone

66. Teofilo Cubillas

67. Florian Albert

68. Sandro Mazzola

69. Dennis Bergkamp

70. Paul Breitner

71. John Charles

72. Jose Andrade

73. Omar Sivori

74. Josef Masopust

75. Cafu

76. Denis Law

77. Frank Rijkaard

78. Just Fontaine

79. Gigi Riva

80. Thierry Henry

81. Dragan Dzajic

82. Hugo Sanchez

83. Ryan Giggs

84. Giancinto Facchetti

85. Uwe Seeler

86. Gabriel Batistuta

87. Javier Zanetti

88. Allan Simonsen

89. Hristo Stoichkov

90. Roberto Carlos

91. Sepp Maier

92. Sandor Kocsis

93. Philipp Lahm

94. Zlatan Ibrahimovic

95. Djalma Santos

96. Obdulio Varela

97. Neymar

98. Mario Kempes

99. Mario Coluna

100. Gheorghe Hagi